Россияне из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, есть повреждения — глава ОВА

8 сентября, 08:36
Поделиться:
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)

В ночь на четверг, 8 сентября, оккупанты четыре раза обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечено, что Марганецкую общину захватчики обстреляли трижды. Повреждено предприятие. На месте работают специалисты. Масштабы разрушений выясняются.

Видео дня

В Никополе повреждены 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Оборвана линия электропередач.

По предварительным данным, без погибших и пострадавших.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X