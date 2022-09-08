Россияне из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, есть повреждения — глава ОВА
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)
В ночь на четверг, 8 сентября, оккупанты четыре раза обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Отмечено, что Марганецкую общину захватчики обстреляли трижды. Повреждено предприятие. На месте работают специалисты. Масштабы разрушений выясняются.
В Никополе повреждены 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Оборвана линия электропередач.
По предварительным данным, без погибших и пострадавших.
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