Повреждены частные дома. Войска РФ из Градов и артиллерии обстреляли Никопольский район
Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)
Ночью, в четверг, 19 января, российские войска из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, более 30 смертоносных снарядов прилетели в две общины — Красногригорьевскую и Марганецкую.
«Предварительно люди не пострадали», — написал он.
Резниченко заявил, что повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. Выяснение последствий еще продолжается.
В других районах ночь без тревог и атак. И в эту минуту спокойно.Россия регулярно обстреливает Никопольский район. В частности, в новогоднюю ночь российские оккупанты дважды обстреляли район. Ранена 48-летняя женщина.