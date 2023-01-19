Повреждены частные дома. Войска РФ из Градов и артиллерии обстреляли Никопольский район 19 января, 08:45 Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночью, в четверг, 19 января, российские войска из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, более 30 смертоносных снарядов прилетели в две общины — Красногригорьевскую и Марганецкую.

Видео дня

«Предварительно люди не пострадали», — написал он.

Резниченко заявил, что повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. Выяснение последствий еще продолжается.

В других районах ночь без тревог и атак. И в эту минуту спокойно.