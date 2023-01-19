Повреждены частные дома. Войска РФ из Градов и артиллерии обстреляли Никопольский район

19 января, 08:45
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Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночью, в четверг, 19 января, российские войска из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, более 30 смертоносных снарядов прилетели в две общины — Красногригорьевскую и Марганецкую.

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«Предварительно люди не пострадали», — написал он.

Резниченко заявил, что повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. Выяснение последствий еще продолжается.

В других районах ночь без тревог и атак. И в эту минуту спокойно.

Россия регулярно обстреливает Никопольский район. В частности, в новогоднюю ночь российские оккупанты дважды обстреляли район. Ранена 48-летняя женщина.

https://www.youtube.com/watch?v=REwjTgG0bsc&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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