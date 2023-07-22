Обстрел Сумской области: в одном из поселков прогремело 14 взрывов, есть погибший

22 июля, 14:30
Поделиться:
Армия РФ ударила из артиллерии по Сумской области (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Армия РФ ударила из артиллерии по Сумской области (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Утром в субботу, 22 июля, россияне обстреляли из артиллерии один из поселков Краснопольской общины Сумской области, где зафиксировали 14 взрывов. Известно о погибшем и пострадавших.

Об этом сообщила местная ОВА в Telegram.

«Предварительно в результате обстрела один человек погиб и четыре получили ранения различной степени тяжести. Раненых доставили в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, разрушениям подверглись дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты в ночь на четверг, 20 июля, атаковали Сумы тремя иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Один из них попал в здание внешкольного оздоровительного учреждения.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Артиллерия Сумская область Смерть Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X