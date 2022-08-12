«Божественный огонь». Россияне не знают как комментировать, что «несчастная» Украина сожгла аэродром с самолетами — эксперт 12 августа, 19:25 Эксклюзив НВ Взрывы на аэродроме в оккупированном Россией Крыму, 9 августа (Фото:REUTERS/Stringer)

Игаль Левин, военный обозреватель, офицер Армии обороны Израиля, рассказал Радио НВ, что атака на аэродром оккупантов в Новофедоровке всего лишь усилила страх РФ касательно Крыма и контрнаступления Украины.

— То, что мы видели на аэродроме в Новофедоровке, Украине никто настолько дальнобойных ракет не давал, чтобы туда попасть, в официальных сводках мы ничего такого не видим. При этом, если сейчас посмотреть на спутниковые снимки аэродрома, там, судя по всему, решили покурить одновременно 10 оккупантов в 10 разных местах. Так что же случилось?

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— Я уже об этом говорил, не имеет абсолютно никакого значения, это были ракеты или покурил кто-то, или диверсанты, или цепная реакция после удара радиолокационными ракетами HARM. Самое важное — это сколько самолетов и летчиков было уничтожено. Мы видим, что удар был колоссальным, это большие потери. Для них фактически воздушная мини-Цусима, только произошла на земле. Кстати, напомнило Израиль 1967 года, когда во время Шестидневной войны Израиль уничтожал авиацию Египта на земле, на аэродромах. Это самое важное. Когда это случилось и все гадали, чем же там Украина ударила, я лично ждал не ответа на этот вопрос, потому что знал, что ответа скорее всего не будет, я ожидал снимки поражения из космоса, сколько самолетов было поражено, вот это самое важное.

— Интересно, почему Россия не обвиняет в этих взрывах ВСУ? Мы видели две недели назад очень странную атаку с беспилотника в Севастополе, тогда россияне просто сразу начали обвинять Украину, хотя на самом деле это выглядело как провокация.

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