Оккупанты на ВОТ используют школы как инструмент шантажа — Гуменюк 2 сентября, 06:57 Школа, поврежденная в результате российского военного удара в Авдеевке (Фото:REUTERS/Stringer)

На временно оккупированных территориях россияне используют школы для давления на граждан Украины, рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

«Оккупанты требуют, чтобы дети ходили в специальные учебные заведения», — сказала Гуменюк.



По ее словам, если родители не отдают детей в специально указанные учебные заведения, то оккупанты давят на родителей, ограничивают им доступ к определенным услугам. Гуменюк отмечает, что речь идет о медицинском, социальном и гуманитарном обслуживании.



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Руководитель объединенного координационного пресс-центра добавила, что часть учебных заведений, куда российские захватчики заставляют украинцев отдавать детей, работают как школы-интернаты.



Ранее стало известно, что россияне на временно оккупированных территориях Украины отказались допускать к занятиям учеников старших классов, у которых нет паспорта РФ.



Также сообщалось, что российские оккупанты планируют усилить интеграцию образовательных учреждений на временно захваченных территориях Украины в систему образования в РФ.

