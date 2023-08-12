В Северном на Луганщине россияне используют школу в военных целях — Генштаб 12 августа, 08:47 На Луганщине россияне используют школу в военных целях (Фото:Луганская ОГА / Facebook)

Российские оккупанты в военных целях используют школу в поселке Северный на Луганщине, а в Токмаке Запорожской области обустроили госпиталь в детском саду.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.



«Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях», — отмечают в Генштабе.

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В частности, установлено, что в населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. Сейчас доступ местных жителей в школу запрещен.

В то же время в городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, который расположен в северной части города, оккупанты обустроили военный госпиталь, сообщают в Генштабе.