В Северном на Луганщине россияне используют школу в военных целях — Генштаб

12 августа, 08:47
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На Луганщине россияне используют школу в военных целях (Фото:Луганская ОГА / Facebook)

На Луганщине россияне используют школу в военных целях (Фото:Луганская ОГА / Facebook)

Российские оккупанты в военных целях используют школу в поселке Северный на Луганщине, а в Токмаке Запорожской области обустроили госпиталь в детском саду.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

«Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях», — отмечают в Генштабе.

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В частности, установлено, что в населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. Сейчас доступ местных жителей в школу запрещен.

В то же время в городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, который расположен в северной части города, оккупанты обустроили военный госпиталь, сообщают в Генштабе.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Военные преступления РФ Война России против Украины Генштаб ВСУ

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