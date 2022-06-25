Оккупанты используют до тысячи снарядов в час по ВСУ — Резинков 25 июня, 06:44 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Российские войска применяют по Вооруженным силам Украины до тысячи снарядов в час. Они хотят подавить психологическое состояние наших военных.



Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ICTV.

По его словам, западная артиллерия уже сильно меняет картину сражений, однако у противника фактически безлимитный ресурс на боеприпасы.

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"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных... Тысячу снарядов в час, они высыпают безлимитный ресурс сегодня, к сожалению", - подчеркнул Резников.

Он также отметил, что украинской стороне приходится применять тактику точечного поражения, поэтому десятки гаубиц или несколько единиц HIMARS при правильном использовании могут нанести «правильное поражение по правильным целям».

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