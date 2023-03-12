Оккупанты имитируют наращивание сил на Запорожье — Центр сопротивления

12 марта, 07:01
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Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Россияне пытаются имитировать существенное наращивание сил в Запорожской области. Данные мероприятия носят комплексный характер, поскольку осуществляются на уровне демонстрационных действий с привлечением вооружения и военной техники.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации, полученной от ячеек сети сопротивления на территории временно захваченной Запорожской области, командование ВС РФ продолжает осуществлять мероприятия, направленные на создание представления относительно существенного наращивания своих сил и средств на южном направлении. Данные мероприятия носят комплексный характер, поскольку осуществляются на уровне демонстрационных действий с привлечением вооружения и военной техники и существенного наращивания активности захватнических сил в медиапространстве временно захваченной территории.

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В частности, наблюдается рассредоточение вокруг Мелитополя лагерей для подготовки мобилизованных граждан РФ, с обустройством необходимой материально-учебной базы и привлечением необходимых образцов вооружения и военной техники.

В то же время ключевые каналы распространения информации на территории временно захваченной территории Запорожской области наполняются нарративами относительно успешного проведения очередного этапа боевого согласования мобилизованных военнослужащих и последующего формирования новых или доукомплектования существующих подразделений ВС РФ, которые будут в дальнейшем применены для проведения наступательных операций на южном направлении.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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