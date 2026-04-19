Российские войска продвинулись вблизи села Резниковка в Донецкой области. Об этом сообщил проект DeepState в воскресенье, 19 апреля.

Аналитики обновили карту, обозначив новые продвижения оккупантов.

Фото: deepstatemap

11 апреля в DeepState также сообщали о продвижении россиян вблизи Резниковки.

15 апреля аналитики написали, что российские оккупанты продвинулись вблизи села Новоалександровка и поселков Котлино и Удачное в Донецкой области.

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16 апреля 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что российские войска пытаются закрепиться в центре села Гришино Покровского района Донецкой области.

Малые пехотные группы РФ действуют несколькими волнами в сутки, пытаясь просочиться в центр Гришино и закрепиться. Украинские военные фиксируют попытки дальнейшего продвижения вглубь застроек в северную часть села. Силы обороны Украины также продолжают сдерживать российскую армию на северных окраинах Покровска, отметили в 7-м корпусе.

17 апреля проект DeepState написал, что россияне продвинулись в Родинском и Красном Лимане в Донецкой области.

Тогда же начальник коммуникаций 7-го корпуса Владимир Полевой заявил, что войска РФ стягивают ресурсы к южным окраинам Мирнограда в Донецкой области, используя жилые районы как естественные укрытия.