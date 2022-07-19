Вечерняя сводка. Россияне имеют частичный успех в направлении Покровского — Генштаб 19 июля, 19:50 Война России против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Генеральный штаб Украины опубликовал вечернюю сводку по ситуации на фронте по состоянию на 19 июля.

По состоянию на 18:00 ситуация следующая:

На Северском направлении россияне обстреливают населённые пункты Черниговской и Сумской областей.

россияне обстреливают населённые пункты Черниговской и Сумской областей. На Харьковском направлении россияне попытались наступать в направлениях деревень Уды и Гусаровка, но получили отпор.

россияне попытались наступать в направлениях деревень Уды и Гусаровка, но получили отпор. На Славянском направлении враг провел разведку боем в направлении Дмитровки — она ​​была не удачной.

враг провел разведку боем в направлении Дмитровки — она ​​была не удачной. На Донецком направлении оккупанты пытаются продвинуться в направлениях Северска и Бахмута. Населенные пункты постоянно обстреливаются.

оккупанты пытаются продвинуться в направлениях Северска и Бахмута. Населенные пункты постоянно обстреливаются. Украинские военнослужащие нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки . Враг беспорядочно отступил.

. Враг беспорядочно отступил. В направлении Покровского враг имеет частичный успех — после штурма он закрепляется на южной окраине населенного пункта. Продвинуться по направлениям Берестового, Белогоровки, Вершины и Углегорской ТЭС россияне не смогли.



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