Вечерняя сводка. Россияне имеют частичный успех в направлении Покровского — Генштаб

19 июля, 19:50
Война России против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Война России против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Генеральный штаб Украины опубликовал вечернюю сводку по ситуации на фронте по состоянию на 19 июля.

По состоянию на 18:00 ситуация следующая:

  • На Северском направлении россияне обстреливают населённые пункты Черниговской и Сумской областей.
  • На Харьковском направлении россияне попытались наступать в направлениях деревень Уды и Гусаровка, но получили отпор.
  • На Славянском направлении враг провел разведку боем в направлении Дмитровки — она ​​была не удачной.
  • На Донецком направлении оккупанты пытаются продвинуться в направлениях Северска и Бахмута. Населенные пункты постоянно обстреливаются.
  • Украинские военнослужащие нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.
  • В направлении Покровского враг имеет частичный успех — после штурма он закрепляется на южной окраине населенного пункта. Продвинуться по направлениям Берестового, Белогоровки, Вершины и Углегорской ТЭС россияне не смогли.
Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=CiSfXTc4D6g
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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