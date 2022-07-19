Вечерняя сводка. Россияне имеют частичный успех в направлении Покровского — Генштаб
Война России против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Генеральный штаб Украины опубликовал вечернюю сводку по ситуации на фронте по состоянию на 19 июля.
По состоянию на 18:00 ситуация следующая:
- На Северском направлении россияне обстреливают населённые пункты Черниговской и Сумской областей.
- На Харьковском направлении россияне попытались наступать в направлениях деревень Уды и Гусаровка, но получили отпор.
- На Славянском направлении враг провел разведку боем в направлении Дмитровки — она была не удачной.
- На Донецком направлении оккупанты пытаются продвинуться в направлениях Северска и Бахмута. Населенные пункты постоянно обстреливаются.
- Украинские военнослужащие нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.
- В направлении Покровского враг имеет частичный успех — после штурма он закрепляется на южной окраине населенного пункта. Продвинуться по направлениям Берестового, Белогоровки, Вершины и Углегорской ТЭС россияне не смогли.
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