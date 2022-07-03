Сводка Генштаба. Армия РФ хочет закрепиться на позициях в Лисичанске и Верхнекаменке, в Беларуси началась ротация 3 июля, 07:39 Украинские военные стреляют из БМ-21 Град возле Лисичанска, 12 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На Донецком направлении армия РФ в основном сосредотачивается на закреплении на позициях возле Лисичанска и Верхнекаменки. Недалеко от Белогоровки вели наступательные действия, но не имели успеха и отошли.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 воскресенья, 3 июля.

На Волынском и Полесском направлениях не зафиксировали признаков формирование наступательных группировок противника. С 1 июля началась ротация подразделений вооруженных сил Беларуси в Брестской области. За счет подразделений Восточного военного округа ВС России усиливают систему противовоздушной обороны.

и не зафиксировали признаков формирование наступательных группировок противника. С 1 июля началась ротация подразделений вооруженных сил Беларуси в Брестской области. За счет подразделений Восточного военного округа ВС России усиливают систему противовоздушной обороны. На Северском направлении оккупанты продолжают усиленно охранять участок украинско-российской границы, с территории РФ обстреляли позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру возле Бачевска и Волковки Сумской области.

оккупанты продолжают усиленно охранять участок украинско-российской границы, с территории РФ обстреляли позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру возле Бачевска и Волковки Сумской области. На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций, обстрелял из артиллерии ряд населенных пунктов и нанес авиаудары возле Чугуевского района. Недалеко от Прудянки ВСУ успешно отразили штурм российских военных.

враг ведет оборону занятых ранее позиций, обстрелял из артиллерии ряд населенных пунктов и нанес авиаудары возле Чугуевского района. Недалеко от Прудянки ВСУ успешно отразили штурм российских военных. На Славянском направлении оккупанты обороняются и обстреливают из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов. Недалеко от Мазановки неоднократно пытались вести штурмовые действия, но безуспешно. Украинские военные их отбили — армия РФ отошла.

оккупанты обороняются и обстреливают из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов. Недалеко от Мазановки неоднократно пытались вести штурмовые действия, но безуспешно. Украинские военные их отбили — армия РФ отошла. На Бахмутском направлении российские военные открывали огонь недалеко от Новолуганского и травневого, нанесли авиаудару возле Покровского. Возле Спорного пытаются вести наступление, боевые действия продолжаются.

российские военные открывали огонь недалеко от Новолуганского и травневого, нанесли авиаудару возле Покровского. Возле Спорного пытаются вести наступление, боевые действия продолжаются. На Авдеевском , Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Возле Спартака оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение.

, и противник обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Возле Спартака оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение. На Южнобужском направлении российская армия хочет не допустить продвижения подразделений Сил обороны на вероятных направлениях наступления. В районе Ивановки нанесла авиаудар. На Николаевском — продолжает наносить систематические ракетные удары.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.