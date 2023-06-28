Россияне планируют вывезти около 300 украинских детей «на отдых» в Чувашию — ЦНС
Детей используют как заложников, чтобы заставить выехать их родителей за ними (Фото:REUTERS / Алексей Павлишак)
Россияне планируют вывезти «на отдых» около 300 детей с временно оккупированной территории Запорожской области в российскую Чувашию.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«Около 300 детей должны быть вывезены в Чувашскую республику, но, как известно, россияне не возвращают детей после их вывоза, прикрываясь военным положением в регионе», — говорится в сообщении.
ЦНС напоминает, что российская сторона заблокировала выезд в Украину. Таким образом, как отмечает Сопротивление, детей используют как заложников, чтобы заставить выехать их родителей за ними.