После фейковых «выборов». Оккупанты планируют усилить мобилизацию в Крыму — Атеш 4 сентября, 15:40 Крым (Фото:Reuters)

Российские оккупанты хотят запустить активную мобилизацию во временно оккупированном Крыму после незаконных и фиктивных выборов, которые начнутся с 12 сентября.

Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщило партизанское движение Атеш в Telegram, ссылаясь на собственные источники в военкомате.

По данным источников Атеш, особый акцент будут делать на отставных полицейских и других силовиков.



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Также Атеш отмечает, что людей, которые скрываются от мобилизации, будут выявлять через банки. Россияне поставили задачу операторам банков, чтобы те вызывали клиентов с паспортами «для сверки и обновления данных».



Если лица, интересующие оккупационную систему, придут, то банки должны сообщать об их местонахождении. В крайнем случае вызывать полицию.



«Оккупанты делают невозможным жизнь на полуострове. Они будут искать новые методы для мобилизации жителей оккупированных украинских регионов. Если ничего не сделать, то трагедия Луганской и Донецкой областей будет повторена. Этого допустить нельзя!» — отметили в партизанском движении.

29 августа Атеш сообщал, что оккупанты мобилизуют отставных силовиков в Крыму.

Также в представительстве президента в АРК Крым отмечали, что страна-агрессор Россия готовит новую волну мобилизации в оккупированном Крыму. Оккупанты планируют привлечь к мобилизации до 30 тысяч человек.

27 августа Центр национального сопротивления сообщал, что жители Крыма крайне недовольны принудительной мобилизацией, несмотря на новые «льготы» от россиян.