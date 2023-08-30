Сырский о восточном фронте: Россияне хотят прорвать оборону в Луганской области, под Бахмутом ВСУ идут вперед

30 августа, 09:34
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Александр Сырский (Фото:Press Service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via Reuters)

Александр Сырский (Фото:Press Service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via Reuters)

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянско-Лиманском направлении. На Бахмутском — постепенно продвигаются вперед.

Об этом командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил в среду, 30 августа, сообщает Military Media Center.

По его словам, ситуация на восточном фронте остается сложной. Самые ожесточенные бои на направлении Купянск — Лиман продолжаются в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка Луганской области, где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, используя штурмовые отряды на бронетехнике.

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Фото: DeepState

«Одновременно враг осуществляет перегруппировку, заводит новые части с территории РФ с целью наращивания численности и боеспособности своих войск», — рассказал генерал.

На Бахмутском направлении также продолжаются ожесточенные бои, в частности возле Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки. Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции и несколько раз в день контратакуют украинские подразделения.

Сырский вместе с командирами оперативно-тактических группировок и бригад анализирует ситуацию и принимает решения: «Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед», — добавил он.

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28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь они продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Луганская область Бахмут Контрнаступление Александр Сырский Война России против Украины

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