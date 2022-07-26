Оккупанты хотят «переименовать» Мариуполь в честь сталинского преступника 26 июля, 13:01 Имя Жданова Мариуполь носил с 1948 по 1989 год (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты хотят «переименовать» временно подконтрольный им Мариуполь в честь одного из сталинских преступников Андрея Жданова.

Об этом во вторник, 26 июля, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница проговорился, сказав, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопрос переименования Мариуполя в Жданов. Логично, чего там», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

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Таким образом оккупационная администрация намерена вернуть городу название, которое он носил в период с 1948 по 1989 год.

При этом Жданов известен как инициатор так называемой «кампании по усилению партийного контроля над интеллектуальной жизнью»

Именно он ответственен за притеснения деятелей науки и культуры в период 1946—1949 годов.

Под репрессии «ждановщины» тогда попали Александр Довженко, Максим Рыльский, Владимир Сосюра и многие другие украинцы.

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