Оккупанты хотят «переименовать» Мариуполь в честь сталинского преступника

26 июля, 13:01
Имя Жданова Мариуполь носил с 1948 по 1989 год (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Имя Жданова Мариуполь носил с 1948 по 1989 год (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты хотят «переименовать» временно подконтрольный им Мариуполь в честь одного из сталинских преступников Андрея Жданова.

Об этом во вторник, 26 июля, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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«В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница проговорился, сказав, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопрос переименования Мариуполя в Жданов. Логично, чего там», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

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Таким образом оккупационная администрация намерена вернуть городу название, которое он носил в период с 1948 по 1989 год.

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При этом Жданов известен как инициатор так называемой «кампании по усилению партийного контроля над интеллектуальной жизнью»

Именно он ответственен за притеснения деятелей науки и культуры в период 1946—1949 годов.

Под репрессии «ждановщины» тогда попали Александр Довженко, Максим Рыльский, Владимир Сосюра и многие другие украинцы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   СССР Мариуполь Российская агрессия Российская пропаганда Война России против Украины

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