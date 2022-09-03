Россия хочет выдавать «ветеранам» войны против Украины бесплатно землю в оккупированном Крыму
Крым (Фото:15814967 /pixabay)
Минобороны РФ предлагает бесплатно выдавать ветеранам войны против Украины земельные участки в Московской области, а также оккупированном Крыму.
Проект указа публикует сайт Парламентская газета.
Согласно тексту документа, власти Подмосковья, а также оккупационным администрациям Севастополя и Крыма рекомендуют принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно».
Отмечается, что правительство РФ обязано обеспечить заключение соглашений меж федеральными и региональными властями, где будет предусмотрен порядок предоставления таковых земельных участков.
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