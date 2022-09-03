Россия хочет выдавать «ветеранам» войны против Украины бесплатно землю в оккупированном Крыму 3 сентября, 00:38 Крым (Фото:15814967 /pixabay)

Минобороны РФ предлагает бесплатно выдавать ветеранам войны против Украины земельные участки в Московской области, а также оккупированном Крыму.

Проект указа публикует сайт Парламентская газета.



Согласно тексту документа, власти Подмосковья, а также оккупационным администрациям Севастополя и Крыма рекомендуют принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно».

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Отмечается, что правительство РФ обязано обеспечить заключение соглашений меж федеральными и региональными властями, где будет предусмотрен порядок предоставления таковых земельных участков.

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