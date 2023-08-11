Россияне планируют обучать учителей с оккупированных регионов «промывать мозги» украинским детям — ЦНС

11 августа, 17:15
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Школа (Фото:Ivan Aleksic via Unsplash)

Школа (Фото:Ivan Aleksic via Unsplash)

В октябре российские захватчики планируют провести в Москве форум для учителей со временно оккупированных территорий, где будут рассказывать, как правильно "промывать мозги" детям.

Об этом сообщает пресс-служба ЦНС.

«В октябре оккупанты планируют провести в Москве форум „классных руководителей“, где учителям объяснят, как правильно промывать мозги детям», — говорится в сообщении.

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По данным Центра, на форум планируют отвезти около трех тысяч педагогов из временно оккупированных регионов.

Там планируется выступление международного преступника, российского диктатора Владимира Путина, а также выступления пропагандистов.

«Кроме того, участники должны получить методички „патриотического воспитания молодежи“, то есть инструкцию по промыванию мозгов детям», — добавили в пресс-службе.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Пропаганда Российская агрессия Москва Война России против Украины

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