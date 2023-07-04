Российская ДРГ пыталась зайти в Сумскую область: двух мирных жителей убили, одного ранили 4 июля, 14:42 Россияне убили двух жителей Сумской области, когда пытались проникнуть на территорию Украины (Фото:ОК Север)

Российская диверсионная группа в понедельник, 3 июля, пыталась проникнуть в Сумскую область, однако не имела успеха и открыла огонь по мирным жителям. Погибли два человека.



Об этом сообщили в оперативном командовании Север.

«Не достигнув цели, враг, в своей привычной манере, открывает огонь по гражданскому населению с целью запугивания. Расследование обстоятельств чрезвычайной ситуации продолжается», — рассказали там.

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Кроме двух погибших жителей приграничного населенного пункта Сумской области, ранения получил еще один человек.

В ОК Север снова призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов, которые расположены в близости к россиянам.

Накануне оккупанты атаковали Сумы иранскими ударными дронами Shahed, власти зафиксировали четыре попадания. Были повреждены два жилых дома и здание СБУ. Погибли три человека, ранения получил 21.