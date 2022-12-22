Оккупанты готовят депортацию жителей захваченных территорий на юге Украины — Центр нацсопротивления

22 декабря, 20:03
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Последствия российских обстрелов в Новой Каховке Херсонской области 30 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия российских обстрелов в Новой Каховке Херсонской области 30 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты готовятся депортировать жителей Васильевки и прилегающих населенных пунктов в Запорожской области, а также жителей Новой Каховки и Каховки в Херсонской области.

Об этом сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления в четверг, 22 декабря.

«Для создания основания для „эвакуации“ россияне сначала прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. После чего объявляют сначала добровольную, а затем принудительную эвакуацию», — рассказали в Центре нацсопротивления.

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Одновременно оккупанты закрыли выезд на подконтрольные Украине территории. Цель «эвакуации» — создание пропагандистской картинки и депортация украинцев для их ассимиляции в стране-агрессоре.

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В конце ноября вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и напомнила, что они на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы.

Только 21 декабря оккупанты около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погиб один человек, еще шестеро были ранены. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал эвакуироваться жителей микрорайона Остров в Херсоне, который постоянно подвергается вражеским обстрелам.

https://www.youtube.com/embed/hMoZCPLoLC8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Запорожская область Херсонская область Юг Украины депортация Война России против Украины

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