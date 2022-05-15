Оккупанты снова готовятся переправляться через Северский Донец, есть информация о мобилизации женщин — Гайдай 15 мая, 01:36 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска снова готовятся переправляться через Северский Донец.

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«Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке…идиоты Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают и целый батальон отказался идти в атаку, но скоро подтянется „свежеужин“. 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже уходят в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную подводную серию в Белогоровке», — сказал он.

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Глава ОВА добавил, что в области готовятся к двум большим наступлениям россиян на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

По его словам, из Попасной массово вывозят украинцев на ранее оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины. Есть информация, что оккупанты начинают мобилизовывать без медкомиссии, к тому же, по словам Гайдая, на войну начнут отправлять и женщин.

Также он рассказал, что медицинское оборудование в оккупированном Рубежном краде главный врач-изменник Эдуард Кравченко вместе с кадыровцами.

Коммуникаций в Луганской области нет. Люди не выходят из укрытий. Узнать живы ли люди — родственники не могут, мобильная связь отсутствует.

Ранее сообщалось, что на Донбассе подразделения российских оккупантов пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

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