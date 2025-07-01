Оккупанты намерены начать добычу газа в Азовском море. Российское федеральное агентство по недропользованию заявило о планах разведать 22 перспективных месторождения, среди которых — Морское, Северо-Казантипское и Восточно-Казантипское.

Об этом сообщили корреспондентам Суспільного в Бердянской городской военной администрации (МВА).

Морское месторождение расположено в 40 километрах от временно оккупированного Бердянска. Открытое еще в 1977 году, оно до сих пор не было освоено, рассказала исполняющая обязанности начальника отдела коммуникаций Бердянской МВА Ксения Клещенко.

«Оккупационные власти заявили о промышленных запасах газа в Азовском море, ссылаясь на советские архивы, где указано 22 нефтегазовые структуры, в частности Морское (находится в консервации). Необходимо провести его доразведку и промышленно-исследовательскую эксплуатацию», — отметила она.

Еще два месторождения, которые упоминают оккупанты, — Северо-Казантипское и Восточно-Казантипское

«Также в конце 1990-х — начале 2000-х годов, во времена независимой Украины было обнаружено Северо- и Восточно-Казантипское месторождение. Они также находятся в акватории Азовского моря, однако добыча оттуда, насколько нам пока известно, не проводилась. Украинская компания „Черноморнефтегаз“ разведывала Северо-Казантипское и Стрелковое месторождения, но после аннексии Крыма в 2014 году Россия захватила ее активы на шельфе», — говорит Ксения Клещенко.

В общем Роснедра сообщили о 22 месторождениях газа в Азовском море, которые считают перспективными для разведки.

Бердянская МВА отмечает, что оккупация юга Запорожской области, вероятно, связана с желанием контролировать полезные ископаемые, в частности газ.

«Важно понимать, что все „планы“ оккупантов сосредоточены на собственном обогащении и обогащении РФ, однако отнюдь не на благосостоянии жителей оккупированных территорий. Пока жители Бердянска страдают от регулярных отключений водоснабжения и электроэнергии, оккупанты строят грандиозные планы нового этапа по эксплуатации ресурсов региона», — добавила Клещенко.

В Бердянской МВА убеждены, что начало разведки газовых месторождений в Азовском море негативно повлияет на экологию из-за небольшой глубины моря — всего 14 метров. Эти работы оккупанты планируют начать в период 2026—2030 годов.