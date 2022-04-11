Возможно вмешательство в работу железной дороги. В России готовятся к партизанской войне на своей территории — украинская разведка 11 апреля, 15:04 Цей матеріал також доступний українською По данным ГУР, россияне готовятся к партизанской войне на своей территории (Фото:gur.gov.ua)

Главное управление разведки Украины сообщило, что россияне готовятся к партизанской войне на своей территории.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

В ведомстве заявили, что Министерство транспорта РФ обязывает обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Повышенные меры безопасности связаны с «угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края».

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По данным разведки, впервые контрдиверсионные мероприятия на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок, в расчете на скорый блиц-криг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают.

В разведке добавили, что такое повышение готовности связано, в частности, с действиями белорусских «рельсовых партизан», которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставку подкрепления в зону боевых действий.

Кроме того, недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ.

«Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию РФ», — говорится в сообщении.

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