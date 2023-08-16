Свозят молодых активистов. Россияне готовятся к фальсификации псевдовыборов на оккупированных территориях — ЦНС 16 августа, 11:49 Россияне готовятся к фальсификации псевдовыборов на оккупированных территориях (Фото:duma.gov.ua)

Россияне свозят на временно оккупированные территории активистов кремлевских молодежных движений для их помощи в фальсификации «выборов», которые осенью планируют провести на захваченных территориях.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, активисты из движения Движение первых вместе с местными коллаборационистами будут организовывать «голосование по месту жительства», имитируя избирательный процесс с урнами среди пустых домов в окружении российских солдат.

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Отмечается, что этих активистов планируют привлечь в качестве «смотрящих» на избирательные участки, где они также будут отвечать за фальсификацию явки и заранее определенных результатов.

ЦНС сообщает, что сейчас на временно оккупированных территориях Украины продолжается инструктаж со стороны местных «избирательных комиссий».

Ранее Верховная Рада призвала иностранные парламенты, правительства иностранных государств и международные организации не признавать псевдовыборы, которые Россия планирует провести на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

10 сентября в России планируют провести «выборы» так называемых депутатов законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований на оккупированных территориях Украины.

Однако 3 июля глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что российский ЦИК может отложить так называемые «выборы» на оккупированных территориях Украины в случае обострения ситуации на них.

