В ходе отступления оккупанты могут совершить серию терактов с подрывом жилых массивов и ЗАЭС — Генштаб 27 октября, 11:57 Гешнтаб сообщил, что оккупанты могут готовить серию терактов при отступлении (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска в ходе отступления могут совершить серию терактов. Украинский Генштаб не исключает, что РФ может пойти на подрыв жилых массивов.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, войска РФ могут нанести критический ущерб инфраструктуре населенных пунктов перед их возвращением под контроль Украине.

Видео дня

Также Громов отметил, что учитывая последние лживые заявления со стороны РФ о так называемой «грязной бомбе», не исключен подрыв Запорожской АЭС с целью окончательного выведения ее из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Украина категорически опровергает фантазии министра страны-агрессора.

После лживых утверждений Шойгу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».