В ходе отступления оккупанты могут совершить серию терактов с подрывом жилых массивов и ЗАЭС — Генштаб

27 октября, 11:57
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Гешнтаб сообщил, что оккупанты могут готовить серию терактов при отступлении (Фото:Генштаб)

Гешнтаб сообщил, что оккупанты могут готовить серию терактов при отступлении (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска в ходе отступления могут совершить серию терактов. Украинский Генштаб не исключает, что РФ может пойти на подрыв жилых массивов.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, войска РФ могут нанести критический ущерб инфраструктуре населенных пунктов перед их возвращением под контроль Украине.

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Также Громов отметил, что учитывая последние лживые заявления со стороны РФ о так называемой «грязной бомбе», не исключен подрыв Запорожской АЭС с целью окончательного выведения ее из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Украина категорически опровергает фантазии министра страны-агрессора.

После лживых утверждений Шойгу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».

https://www.youtube.com/watch?v=Z7c0xdSpDnc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Теракт Война России против Украины

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