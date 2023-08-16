Россияне готовят постановочное видео о якобы «уничтожении украинских диверсантов» в Херсонской области — Генштаб 16 августа, 08:26 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

На фоне снижения боевого духа российских оккупантов, командование захватчиков все чаще прибегает к постановочным съемкам своих «успехов», в том числе и во временно оккупированных Казачьих Лагерях, что на левом берегу Херсонской области.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в среду, 16 августа.

По сообщению Генштаба, во временно оккупированном населенном пункте российская съемочная группа готовится снять пропагандистского видео о якобы «уничтожении 150 военнослужащих украинской диверсионно-разведывательной группы в местном сельском доме культуры».

Видео дня

Однако отмечается, что в доме культуры вместо этого сейчас находятся до 25 военнослужащих армии РФ из числа бывших заключенных.

Ранее Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.