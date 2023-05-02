«Уже вырос трафик в направлении РФ». Как россияне будут эвакуироваться из Крыма, если боятся повторного взрыва на Керченском мосту — Чистиков

2 мая, 15:22
NV Премиум
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Севастополь 29 апреля — в день масштабного пожара на нефтебазе (Фото:REUTERS/Stringer)

Севастополь 29 апреля — в день масштабного пожара на нефтебазе (Фото:REUTERS/Stringer)

После зрелищного пожара на нефтебазе в Севастополе значительно вырос трафик в направлении Российской Федерации через Керченский мост, сообщил Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму.

Есть несколько сигналов, по его мнению, свидетельствующих о том, что оккупанты готовятся к эвакуации с полуострова.

Как россияне будут убегать из Крыма, если уже не верят в Крымский мост, Чистиков рассказал в эфире Radio NV.

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Денис Чистиков

заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму

[Об эвакуации из Крыма говорили председатель Меджлиса] Рефат Чубаров, а также представители Вооруженных сил Украины. У нас есть открытая информация иного характера, которая также указывает на то, что готовится эвакуация.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Крым Украина-Россия Эвакуация Деоккупация Крыма Радио NV Война России против Украины деоккупация

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