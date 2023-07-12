«Все забито». Россияне «понаехали на море» в Мариупольский район, несмотря на взрывы и руины после обстрелов РФ — советник мэра 12 июля, 12:35 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В оккупированном Мариупольском районе отдыхают на море как российские оккупанты, так и рядовые россияне, которые приехали из соседних с Украиной российских областей.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«От Мариуполя до границы с Бердянским районом Запорожской области все забито на сегодняшний день россиянами. Они едут и очень удивляются, когда работает ПВО, потому что это громко, и очень неприятно. Однако для россиян это сюрприз. Их убедили, что это глубокий тыл, „город восстанавливается“. Они удивлены руинами Мариуполя, с одной стороны, потому что это не соответствует той картинке, что им показывают на „Московии“, с другой стороны, они приезжают на побережье», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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По его словам, речь идет о жителях областей, которые граничат с Украиной: Ростовской, Белгородской.

«Вот они действительно понаехали на море. Это достаточно дешево для них», — говорит Андрющенко.

7 июля Центр нацсопротивления сообщил, что оккупационная администрация временно захваченного Мариуполя разработала план «эвакуации» из города.

Из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя, в городе погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах на окраинах города.