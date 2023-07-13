Россияне держат в Черном море три ракетоносителя с 18 Калибрами — ОК Юг 13 июля, 18:11 Враг увеличил корабельную группировку в Черном и Азовском морях (Фото:Минобороны РФ)

Российские оккупанты держат в Черном море три носителя крылатых ракет, общий залп которых может достигать 18 ракет типа Калибр.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

По их данным, всего в Черном море находятся девять вражеских кораблей, а в Азовском — три.

«При этом в Черном море находится три ракетоносителя — два надводных, один подводный. Общее снаряжение — до 18 ракет типа Калибр», — говорится в сообщении.

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В командовании подчеркнули, что уровень ракетной угрозы и уровень угрозы атак дронами остается чрезвычайно высоким, на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана. Высока остается и минная угроза на деоккупированном правобережье и побережье Черного моря.

«Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности, переходите в укрытие, к неизвестным и подозрительным предметам не приближайтесь, не прикасайтесь, вызывайте специалистов», — добавили в пресс-центре.

В ночь на четверг, 13 июля, Россия снова массированно атаковала Украину ракетами Калибр, Искандер и дронами Shahed. Большинство из 20 сбитых Шахедов были уничтожены на подлете к Киеву.