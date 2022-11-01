Россияне депортировали с оккупированных территорий Запорожской области 300 детей — мэр Энергодара 1 ноября, 20:50 Оккупанты депортируют украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россияне незаконно вывезли из временно оккупированного Энергодара и Каменки в Запорожской области 300 украинских детей в регионы РФ и Крым.

Об этом сообщил мэр Энергодара Иван Федоров в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что российские оккупанты делали такое и в других регионах Украины.

«Со вчера в Мелитополе оккупанты объявили каникулы и наших детей они пытаются вывезти в Крым, Краснодар или другие регионы РФ. Такую практику они уже применили на других временно оккупированных территориях — вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки», — заявил Федоров.

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Россияне не возвращают детей и просят у родителей зимние вещи, добавил мэр Энергодара.

В то же время в школах оккупанты проводят обыски личных вещей учащихся и не выпускают их на перерывах. Родителям также запрещают входить в учебные заведения, рассказывает Федоров.

Также мэр напомнил, что несколько дней назад захватчики в Мелитополе ввели информационную блокаду. Если раньше действовали ограничения по использованию украинской мобильной связи и интернета, то сейчас оккупанты запрещают пользоваться украинскими пабликами и каналами в мессенджерах.