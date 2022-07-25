Россияне деморализованы, командование бросает их в бой без прикрытия бронетехникой — сводка Генштаба
Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери (Фото:пресс-служба Генштаба)
Войска РФ деморализованы, а командование бросает оккупантов в бой без прикрытия бронетехникой. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в традиционной сводке.
Главное из вечерней сводки Генштаба:
- На Харьковском направлении противник открывает огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Харькова и других населенных пунктов области. В результате боевых действий в направлении Цуповка — Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери.
- На Славянском направлении войска РФ нанесли авиационный удар вблизи Явирского. Захватчики пытаются восполнить потери в живой силе и технике.
- На Краматорском направлении оккупанты совершили попытку продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки, но получил жесткий отпор и отошли.
- На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС. В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех.
- На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы со ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Зафиксирован авиаудар недалеко от Ольгиного.
- Личный состав оккупанты деморализован. Российское командование по отдельным направлениям бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Таким образом, офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленный вывод из строя вооружения. Подобная практика саботажа распространена среди рядового состава оккупантов, чтобы не участвовать в боевых столкновениях с украинскими воинами.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 700 своих военных и более 11 000 единиц техники.
За последние сутки оккупанты лишились почти 200 военных, а наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении.
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