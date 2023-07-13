Россияне частично выводят свои подразделения из Беларуси — ГПСУ

13 июля, 18:58
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Андрей Демченко (Фото:Скриншот Media Center Ukraine/Youtube)

Андрей Демченко (Фото:Скриншот Media Center Ukraine/Youtube)

Российские оккупанты частично выводят свои подразделения из Беларуси. Госпогранслужба не фиксирует создания наступательной группировки врага у северных границ Украины.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Спикер подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.

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«Военные российское армии продолжают оставаться на территории Беларуси, но их количество сейчас незначительное. Россия не имеет той ударной группировки, чтобы совершить какое-то вторжение», — сказал он.

По его словам, ВСУ не фиксируют перемещение военной техники или личного состава. Силы обороны осознают потенциальную угрозу и находятся в постоянной боевой готовности, сказал он.

Демченко напомнил, что ранее в Беларуси количество российских военных колебалось на уровне 10−11 тысяч.

«Сейчас Россия выводит очередные свои подразделения из Беларуси. Еще недавно их количество достигало около двух тысяч военных на территории Беларуси. То есть мы видим постепенное их уменьшение на территории этой страны», — сказал Демченко.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что ВСУ продолжают усиливать оборонительные мероприятия на границе с Россией, создавая «непроходимую зону». За последние десять дней были выкопаны тысячи траншей и рвов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Беларусь Госпогранслужба Украины Войска РФ ГПС Украины

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