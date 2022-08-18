Около 100 «прилетов». Россияне целый день обстреливали Сумскую область

18 августа, 23:19
Последствия обстрела Сумской области, 18 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Последствия обстрела Сумской области, 18 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В четверг, 18 августа, российские оккупанты обстреляли три общины Сумской области, зафиксировано около 100 «прилетов».

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

За сегодня оккупанты семь раз обстреливали территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин.

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Так, около 09:30 враг обстрелял Белопольскую общину с территории РФ из ствольной артиллерии — зафиксировано 15 «прилетов». В результате обстрела повреждено нежилое здание и помещение школы.

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В 19:55 по территории этой же общины начался минометный обстрел — 10 «прилетов», а в 20:00 начался артобстрел — 20 «прилетов».

Также в 13:50 оккупанты открыли огонь по Краснопольской общине — семь «прилетов». Через час была обстреляна Миропольская община — 15 «прилетов».

Пострадавших и погибших в результате обстрелов нет, однако есть разрушения.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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