«Главная цель — взять область в кольцо». Россияне бросают все силы на Луганское направление — глава ОВА 15 мая, 12:21 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска бросают все силы на Луганское направление, пытаясь взять регион в кольцо. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Война России против Украины — главные события 15 мая

«Точутся бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Наблюдаем скопления российской техники возле Попасной. Орки не отказались от идеи отрезать Луганскую область, захватив дорогу Лисичанск — Бахмут, тем самым окружив наши войска в Рубежном, Северодонецке», — сказал Гайдай.

Видео дня

В то же время глава ОВА отметил, что российские военные отказываются воевать в Белогоровке.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.