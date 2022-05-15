«Главная цель — взять область в кольцо». Россияне бросают все силы на Луганское направление — глава ОВА

15 мая, 12:21
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска бросают все силы на Луганское направление, пытаясь взять регион в кольцо. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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«Точутся бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Наблюдаем скопления российской техники возле Попасной. Орки не отказались от идеи отрезать Луганскую область, захватив дорогу Лисичанск — Бахмут, тем самым окружив наши войска в Рубежном, Северодонецке», — сказал Гайдай.

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В то же время глава ОВА отметил, что российские военные отказываются воевать в Белогоровке.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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