Российские оккупанты больше не считают разрушенную Попасную населенным пунктом — ОВА

16 марта, 11:31
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Разрушенный город в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный город в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты больше не считают разрушенную Попасную Луганской области населенным пунктом, об этом в четверг, 16 марта сообщила Луганская ОВА в Facebook.

«Попасную оккупанты не учитывают уже официально — населенного пункта нет среди городских и муниципальных округов», — говорится в сообщении.

В ОВА рассказали, что террористическая организация «ЛНР» ввела в действие «законы» «об административно-территориальном устройстве» и «об образовании на территории „ЛНР“ городских и муниципальных округов».

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Приняты 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из списков нет Попасной.

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В ведомстве заявили, что если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на «законодательном» уровне.

«Населенные пункты бывшего района подчинили ближайшим городам. Можно считать, что хотя бы одно свое обещание россияне выполнили», — говорится в сообщении.

Попасная с 2014 года находилась в зоне боевых действий, с 8 мая 2022 года город временно оккупирован РФ.

Тогдашний глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что Белогоровка и Попасная вообще перестали существовать.

«В результате постоянных боевых действий и обстрелов у нас были тысячи разномасштабных прилетов, от минометов до мощных авиабомб. Там разбита вся критическая инфраструктура. Полностью разрушена структура водоснабжения, уничтожены электрические подстанции», — сказал он.

До войны России против Украины в Попасной проживало около 30 тысяч человек.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Попасна Война России против Украины

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