Россияне больше двух недель не атакуют Украину иранскими дронами — Воздушные силы 30 ноября, 20:03 Оккупанты выпустили по Украине около 400 иранских дронов, из которых 340 были сбиты (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Войска РФ больше двух недель не атакуют Украину иранскими беспилотниками.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Уже две недели примерно не наблюдаем, а может и больше, этих иранских БПЛА. Вероятно, первая партия уже закончилась», — сказал он.

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Игнат добавил, что оккупанты выпустили по Украине около 400 иранских дронов, из которых 340 были сбиты. Он напомнил, что Россия в целом заказала 1740 беспилотников этого типа.

«Вероятно, сейчас нет возможности их получать. Возможно, идут процессы политического характера. На Ближнем Востоке сейчас непростая ситуация и на это могут влиять другие страны», — добавил Игнат.

Инфографика: НВ

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов этого типа у Тегерана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники, однако утверждал, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

В США это опровергли и подчеркнули, что Иран передавал России дроны летом 2022 года, а также отправил своих военных специалистов на захваченные украинские территории для помощи российским оккупантам.