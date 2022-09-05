Из минометов, САУ и стрелкового оружия. Россияне более сотни раз обстреляли приграничье Сумской области — глава ОВА 5 сентября, 12:13 Сумская область попала под обстрелы оккупантов, 29 августа (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

За ночь и утро оккупанты выпустили более сотни боеприпасов по приграничью Сумской области, сообщает в Telegram глава ОВА Дмитрий Живицкий.



Отмечено, что в Белопольской общине в 23:30 в результате минометного обстрела (восемь прилетов) поврежден частный жилой дом и линия электропередач (25 абонентов остались без электроснабжения). Также пострадал автомобиль и в некоторых домах вылетели окна.



Видео дня

В Миропольской общине в 02:00 начался минометный обстрел: насчитано 14 прилетов. Обстрел продолжился и утром, зафиксировано 22 прилета из САУ. Повреждены линии электропередач и здание сельсовета.



В Хотинской общине в 01:28 зафиксировано восемь прилетов. Минометный обстрел продолжился в 03:00, 16 прилетов.



В Шалыгинской общине в 07:33 зафиксировано 30 выстрелов из стрелкового оружия. В 08:00 также было зафиксировано 18 взрывов миномета.



В Середино-Будской общине зафиксировано восемь прилетов из миномета после 10:00.



Пострадавших предварительно нет, информация о разрушениях обновляется.

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