Оккупанты блокируют Google, Facebook и Youtube в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей 23 июля, 23:44 Оккупанты блокируют Google, Facebook и Youtube в оккупированных областях (Фото:REUTERS / Dado Ruvic)

Российские военные замедлили работу поисковой системы Google на оккупированной части Запорожской области, а также заблокировали Facebook, Twitter и Youtube. В Херсонской области оккупанты заблокировали Google.

Как сообщают российские пропагандистские государственные издания РИА Новости и ТАСС со ссылкой на марионеток оккупантов, сервисы Facebook, Twitter и Youtube с 23 июня заблокированы на территории Запорожской области, временно вышедшей из-под контроля Киева, а работа сервисов Google замедлена.

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Оккупанты пишут, что ресурсы якобы блокируют «достоверную информации и восстановлении жизни региона», при этом «призывая к насилию».

Также оккупационные власти заявляют, что Google тоже заблокируют, если они «не возьмутся за ум» и «продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории».

Тем временем в Херсонской области уже заблокировали доступ к Google.

«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована», — сказал коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный россиянами в оккупационный орган власти.

По словам Стремоусова, причинами блокировки стали «использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки».

В начале июля в Херсонской области были заблокированы YouTube, Instagram и Viber — официально причиной назвали то, что их деятельность «направлена на дестабилизацию ситуации в регионе».

Ранее марионетки Кремля заблокировали Google на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

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