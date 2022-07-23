Оккупанты блокируют Google, Facebook и Youtube в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей

23 июля, 23:44
Оккупанты блокируют Google, Facebook и Youtube в оккупированных областях (Фото:REUTERS / Dado Ruvic)

Оккупанты блокируют Google, Facebook и Youtube в оккупированных областях (Фото:REUTERS / Dado Ruvic)

Российские военные замедлили работу поисковой системы Google на оккупированной части Запорожской области, а также заблокировали Facebook, Twitter и Youtube. В Херсонской области оккупанты заблокировали Google.

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Как сообщают российские пропагандистские государственные издания РИА Новости и ТАСС со ссылкой на марионеток оккупантов, сервисы Facebook, Twitter и Youtube с 23 июня заблокированы на территории Запорожской области, временно вышедшей из-под контроля Киева, а работа сервисов Google замедлена.

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Оккупанты пишут, что ресурсы якобы блокируют «достоверную информации и восстановлении жизни региона», при этом «призывая к насилию».

Также оккупационные власти заявляют, что Google тоже заблокируют, если они «не возьмутся за ум» и «продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории».

Тем временем в Херсонской области уже заблокировали доступ к Google.

«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована», — сказал коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный россиянами в оккупационный орган власти.

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По словам Стремоусова, причинами блокировки стали «использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки».

В начале июля в Херсонской области были заблокированы YouTube, Instagram и Viber — официально причиной назвали то, что их деятельность «направлена на дестабилизацию ситуации в регионе».

Ранее марионетки Кремля заблокировали Google на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Facebook Google Соцсети YouTube Запорожская область Оккупант Херсонская область Оккупация Война России против Украины

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