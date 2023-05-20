Накрыли фактически весь город. Оккупанты обстреляли Градами Торецк: среди раненых — ребенок 20 мая, 19:42 Последствия обстрелов Торецка (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В субботу, 20 мая, оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области Градами, в результате чего шесть человек получили ранения, среди них есть ребенок.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате обстрела повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности больница. Среди раненых есть 11-летний ребенок.

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«Россияне накрыли фактически весь город Градами. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное», — добавил Кириленко.

По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате обстрела пострадали шестеро местных жителей — две женщины, трое мужчин и 11-летний мальчик.

«В частности это — осколочные ранения, контузии, черепно-мозговые и минно-взрывные травмы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении в Telegram.

При этом отмечается, что обломки снарядов повредили частные и многоэтажные дома, помещения детского и торгового заведений, хозяйственные и другие постройки.



Российские войска продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты в Украине. За минувшие сутки два человека погибли в результате обстрелов в Донецкой области и еще один человек в Харьковской области. По меньшей мере 12 человек получили ранения.