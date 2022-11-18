Новый тренд. Оккупанты бегут из Крыма в Краснодарский край — глава крымской проектно-образовательной платформы

18 ноября, 14:56
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Девушка в шарфике с надписью «Крым — это Украина» в очереди за едой в Херсоне, 17 ноября (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Девушка в шарфике с надписью «Крым — это Украина» в очереди за едой в Херсоне, 17 ноября (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава крымской проектно-образовательной платформы Q-Hub Эмиль Ибрагимов в интервью Радио НВ рассказал, что российские оккупанты уже бегут из Крыма в Краснодарский край, поскольку боятся освобождения полуострова.

В эфире Радио НВ Ибрагимов отметил, что многие граждане России, незаконно оказавшиеся в Крыму после его оккупации в 2014 году, уже покинули полуостров.

https://www.youtube.com/watch?v=j16s8NwhNbA&t=1s

«Мы видели видео и, как говорят местные, многие после нанесения ударов ВСУ покидают Крым. И мы знаем о переселении местных оккупантов или чиновников-оккупантов в Краснодарский край России, где они сейчас снимают себе квартиры, переселяются туда, чтобы там жить. То есть мы видим этот тренд и можем заключить, что это, конечно, паника и страх, что все же ВСУ смогут освободить Крым в ближайшее время», — сказал он.

Видео дня

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По словам члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, с начала оккупации в Крым незаконно въехали 600 тысяч россиян.

14 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал оккупантам покинуть всю территорию Украины, пока не стало поздно.

В начале ноября также стало известно, что оккупанты роют окопы в оккупированном Крыму.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Украина-Россия Россияне Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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