Взрывы под Джанкоем: граждане РФ массово бегут из Крыма — Чубаров

16 августа, 11:14
Граждане РФ бегут из Крыма после взрывов (Фото:REUTERS/Stringer)

Граждане РФ бегут из Крыма после взрывов (Фото:REUTERS/Stringer)

Граждане России массово бегут из оккупированного Крыма после взрывов боеприпасов в поселке Азовское Джанкойского района.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Тысячи граждан РФ уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив», — написал он.

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Инфографика: НВ

Кремлевский ставленник в Крыму Сергей Аксенов написал в Telegram, что после взрывов эвакуировали около двух тысяч местных жителей.

Утром во вторник, 16 августа, возник масштабный пожар в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Жители слышали громкие взрывы.

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Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, горит российская воинская часть в поселке Азовское. Было попадание в хранилище боеприпасов.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Рефат Чубаров Джанкой Взрыв Война России против Украины

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