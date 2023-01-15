Сводка Генштаба. Россияне атакуют ВСУ в Донецкой области, на трех направлениях обороняются
Украинский военный на передовой в Донецкой области, 8 января 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Российские оккупанты продолжают нести значительные потери. В больницах на временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает мест.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за воскресенье, 15 января.
Там рассказали, что в больницах Горловки всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку. В то же время оккупанты не оставляют планов полностью оккупировать Донецкую область.
Ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском — обороняются. На этих направлениях россияне открывали огонь из разных видов вооружения, обстреляв районы десятков населенных пунктов и позиции ВСУ.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском Генштаб наступательных группировок противника не зафиксировал. Россия и Беларусь продолжают "выполнять задачи" в приграничных с Украиной районах.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины. В течение суток россияне совершили восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Авиация Сил обороны в течение суток семь раз ударила по районам сосредоточения оккупантов, а также два по позициям противовоздушной обороны россиян. Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы атаковали два района сосредоточения живой силы оккупантов РФ.