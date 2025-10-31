Беспилотник с ПТМ-3 упал в поле на территории Сумского района Сумской области (Фото: Полиция Сумской области / Telegram)

Российские захватчики атакуют Украину беспилотниками с противотанковыми минами, которые являются чрезвычайно опасными и могут сработать от малейшего движения.

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в полиции Сумской области.

«Силы обороны Украины сбили вражеский ударный беспилотник, который нес на себе кассеты с противотанковыми минами. Аппарат упал в поле на территории Сумского района», — говорится в сообщении полиции.

Среди обломков БпЛА были обнаружены боеприпасы ПТМ-3. Для их уничтожения вызвали мобильную группу управления взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области.

Фото: Полиция Сумской области / Telegram

По словам начальника управления взрывотехнической службы Игоря Черняка противотанковая мина ПТМ-3 является чрезвычайно опасной в сведенном состоянии, ведь может сработать даже от малейшего движения или изменения магнитного поля.

Такие боеприпасы не разминируют и уничтожают на месте обнаружения контролируемым подрывом.

В полиции не уточнили, когда именно был сбит российский БпЛА с минами.

В понедельник, 27 октября, специалист в области РЭР и РЭБ Сергей (Флеш) Бескрестнов в своем Telegram-канале сообщил, что «в атаках на Сумскую область россияне вешают на шахед под крылья по два контейнера с противотанковыми минами».

Фото: О связи от Сергея Флеш / Telegram

Он также отмечал, что только за понедельник было зафиксировано несколько таких случаев.

«Если кто-то найдет такие мины, их нельзя трогать и нельзя подъезжать к ним машинами, подходить близко тоже нельзя, поскольку они самоликвидируются через некоторое время», — предупреждал Флеш.

В августе Национальная полиция уже сообщала об обнаруженном в Сумской области сбитом Силами обороны Украины вражеском ударном беспилотнике, у которого под крыльями были закреплены кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

В свою очередь в ГСЧС Украины предупреждали, что Россия применяет новую тактику — дистанционное минирование даже там, где не было боевых действий.

«Зафиксированы случаи, когда дроны-камикадзе шахед сбрасывали кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3», — предупреждали спасатели 19 августа.

Отмечалось, что мины с магнитным детонатором срабатывают при приближении техники, но опасность представляют и для людей. Теперь, подчеркивали в ГСЧС, они могут появиться на дорогах, в полях, на окраинах городов в разных регионах Украины, в том числе удаленных от фронта.