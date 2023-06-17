За сутки на востоке произошло 36 боевых столкновений с оккупантами — Генштаб 17 июня, 08:41 Уничтоженный российский танк вблизи недавно освобожденного села Сторожевое Донецкой области, 14 июня 2023 года (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 479-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки.

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. На Марьинском направлении в течение прошедших суток украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка.

направлении в течение прошедших суток украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел.

направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

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В то же время россияне продолжают артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии фронта. Также они наносят авиационные удары по украинским городам и селам. В частности, за минувшие сутки враг нанес 33 авиаудара и совершил 59 обстрелов из РСЗО. Пострадали мирные люди.

Также за прошедшие сутки враг нанес очередной ракетный удар по Киевщине, применив шесть аэробаллистических ракет Х-47 Кинжал и шесть крылатых ракет Калибр. Силы ПВО уничтожили все 12 вражеских ракет.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В то же время за минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также украинские воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и семь разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы и еще два важных объекта противника.