Россияне нанесли ракетные удары по Запорожью и области: разрушена промышленная инфраструктура 2 октября, 08:08 Россияне снова атаковали Запорожье (иллюстративное фото) (Фото:Александр Старух / Telegram)

Российские оккупанты утром в воскресенье, 2 октября, нанесли удар по Запорожью и Запорожской области ракетами ЗРК-300. В результате вражеской атаки разрушена промышленная инфраструктура.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

Около 7 утра он написал в Telegram, что враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Отмечалось, что данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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Позже глава ОВА сообщил, что в результате атаки разрушена промышленная инфраструктура. Пострадавших нет.

По предварительной информации, враг попал в областной центр и пригород четырьмя ракетами ЗРК С-300.

«Оккупант терпит потери на фронте, единственное чем может ответить — уничтожать гражданские объекты. Враг обречен», — подчеркнул Александр Старух.