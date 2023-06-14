Россияне атаковали Одессу ракетами Калибр, есть возгорания помещений

14 июня, 04:04
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Одесса (Фото:REUTERS/Александрос Аврамидис)

Одесса (Фото:REUTERS/Александрос Аврамидис)

В ночь на 14 июня враг направил ракетный удар Калибрами по Одессе из акватории Черного моря. В результате атаки зафиксированы возгорания.

Об этом сообщили в ОК Юг.

По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, ракеты сбиты. В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесса Ракетные удары Война в Украине Калибр

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