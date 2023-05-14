Атаковали школу и жилой дом. Россияне обстреляли Запорожскую область, ранены гражданские и водитель скорой

14 мая, 16:58
Поделиться:
Последствия обстрела Запорожской области (Фото:Юрий Малашко /Запорожская областная военная администрация/Telegram)

Последствия обстрела Запорожской области (Фото:Юрий Малашко /Запорожская областная военная администрация/Telegram)

В воскресенье, 14 мая, российские оккупационные войска обстреляли село Приморское Запорожской области. В результате атаки ранения получили гражданские жители и водитель кареты скорой помощи.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«В результате обстрела Градами села Приморское пострадал мужчина. Враг попал в частный дом», — отметил Ермак.

Видео дня

Он добавил, что оккупанты также атаковали среднюю школу. Известно о четырех раненых.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Запорожская область Раненые РСЗО Град Война России против Украины российские атаки

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X