Атаковали школу и жилой дом. Россияне обстреляли Запорожскую область, ранены гражданские и водитель скорой 14 мая, 16:58 Последствия обстрела Запорожской области (Фото:Юрий Малашко /Запорожская областная военная администрация/Telegram)

В воскресенье, 14 мая, российские оккупационные войска обстреляли село Приморское Запорожской области. В результате атаки ранения получили гражданские жители и водитель кареты скорой помощи.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«В результате обстрела Градами села Приморское пострадал мужчина. Враг попал в частный дом», — отметил Ермак.

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Он добавил, что оккупанты также атаковали среднюю школу. Известно о четырех раненых.