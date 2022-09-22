Россияне атаковали иранскими дронами-камикадзе Очаков и Кривой Рог — ОК Юг

22 сентября, 19:44
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Сбитый иранский дрон-камикадзе (Фото:Вооруженные силы Украины)

Сбитый иранский дрон-камикадзе (Фото:Вооруженные силы Украины)

Российские оккупанты ударили по Очакову Николаевской области и Кривому Рогу Днепропетровской области иранскими дронами-камикадзе типа Shahed-136.

Об этом сообщает в Facebook ОК Юг.

Отмечено, что Россия продолжает воздушную разведку с использованием БПЛА, а также активизирует воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе.

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«Именно таким образом очередной раз нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова. Один из двух атакующих дронов был сбит нашими подразделениями, другой попал в портовый буксир. Пожар оперативно ликвидирован. Человеческих потерь нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, утром еще один дрон-камикадзе Shahed-136 атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который ликвидирован. Пострадавших нет.

https://www.facebook.com/watch/?v=776705320306929&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Иран Кривой Рог Очаков

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