Россияне атаковали иранскими дронами-камикадзе Очаков и Кривой Рог — ОК Юг
Сбитый иранский дрон-камикадзе (Фото:Вооруженные силы Украины)
Российские оккупанты ударили по Очакову Николаевской области и Кривому Рогу Днепропетровской области иранскими дронами-камикадзе типа Shahed-136.
Об этом сообщает в Facebook ОК Юг.
Отмечено, что Россия продолжает воздушную разведку с использованием БПЛА, а также активизирует воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе.
«Именно таким образом очередной раз нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова. Один из двух атакующих дронов был сбит нашими подразделениями, другой попал в портовый буксир. Пожар оперативно ликвидирован. Человеческих потерь нет», — говорится в сообщении.
Кроме того, утром еще один дрон-камикадзе Shahed-136 атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который ликвидирован. Пострадавших нет.
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