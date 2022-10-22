Россияне атаковали инфраструктуру девяти областей, отдельные подразделения оккупантов продолжают бежать из Херсонской области — Генштаб 22 октября, 19:03 Украинские защитники (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 22 октября, на 241-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях; Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области;

оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области; враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник снова прибег к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилищам гражданского населения;

оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства Shahed-136. 20 крылатых ракет и 11 БпЛА нашим защитникам удалось сбить;



иранского производства Shahed-136. 20 крылатых ракет и 11 БпЛА нашим защитникам удалось сбить; вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей;

отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал;

населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в городе Херсоне. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста;

и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста; продолжается практика размещения подразделений врага в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом идет образовательный процесс детей местных жителей.

на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом идет образовательный процесс детей местных жителей. в результате ударов Сил обороны на протяжении последних дней подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и десять единиц вооружения и военной техники.

противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и десять единиц вооружения и военной техники. авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.

Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет. военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один состав боеприпасов врага.



Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла в Украине около 67 070 своих военных и более 16 000 единиц техники.

