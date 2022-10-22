Россияне атаковали инфраструктуру девяти областей, отдельные подразделения оккупантов продолжают бежать из Херсонской области — Генштаб
Украинские защитники (Фото:facebook.com/GeneralStaff)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 22 октября, на 241-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях;
- Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области;
- враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник снова прибег к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилищам гражданского населения;
- оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства Shahed-136. 20 крылатых ракет и 11 БпЛА нашим защитникам удалось сбить;
- вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей;
- отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал;
- увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в городе Херсоне. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста;
- продолжается практика размещения подразделений врага в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом идет образовательный процесс детей местных жителей.
- в результате ударов Сил обороны на протяжении последних дней подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и десять единиц вооружения и военной техники.
- авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.
- военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один состав боеприпасов врага.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла в Украине около 67 070 своих военных и более 16 000 единиц техники.