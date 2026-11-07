Россияне атаковали энергообъекты Винницкой области, есть перебои со светом

В ночь на 7 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области . В результате обстрела один человек получил ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом заявила начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

По ее словам, пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится под наблюдением медиков, оказывающих всю необходимую помощь.

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Кроме энергетических объектов во время атаки пострадала гражданская инфраструктура. В частности, повреждены здания пожарной части и территория местного рынка.

В результате пожаров уничтожено немало частных автомобилей и один торговый киоск. В постройках выбило окна.

Из-за повреждений энергообъектов в регионе возникли перебои с электроснабжением.

Ночью РФ нанесла массированный баллистический удар по Киеву. Были повреждены жилые дома и детский сад в Соломенском районе, а также Северный мост, движение по которому перекрыли в обоих направлениях. Из-за удара по объектам энергетики в Киевской и Житомирской областях в Киеве возникли перебои с электроснабжением, а также в работе систем тепло- и водоснабжения, сообщил мэр Кличко. Всего известно о пяти раненых в столице, среди них — 14-летняя девочка.

Также сообщалось об обесточивании Чернигова и ударе по Винницкой области.

Войска страны-агрессора России нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23, С-400 и 172 БПЛА, 137 из которых — реактивные.

Противовоздушная оборона обезвредила четыре ракеты Искандер-М/Циркон/KN-23/С-400 и 149 беспилотников, в том числе 117 реактивных.