Россияне атаковали энергообъекты Винницкой области, есть перебои со светом
Последствия атаки на Винницкую область, 7 ноября (Фото: Винницкая ОВА)
В ночь на 7 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области. В результате обстрела один человек получил ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом заявила начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
По ее словам, пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится под наблюдением медиков, оказывающих всю необходимую помощь.
Кроме энергетических объектов во время атаки пострадала гражданская инфраструктура. В частности, повреждены здания пожарной части и территория местного рынка.
В результате пожаров уничтожено немало частных автомобилей и один торговый киоск. В постройках выбило окна.
Из-за повреждений энергообъектов в регионе возникли перебои с электроснабжением.
Ночью РФ нанесла массированный баллистический удар по Киеву. Были повреждены жилые дома и детский сад в Соломенском районе, а также Северный мост, движение по которому перекрыли в обоих направлениях. Из-за удара по объектам энергетики в Киевской и Житомирской областях в Киеве возникли перебои с электроснабжением, а также в работе систем тепло- и водоснабжения, сообщил мэр Кличко. Всего известно о пяти раненых в столице, среди них — 14-летняя девочка.
Также сообщалось об обесточивании Чернигова и ударе по Винницкой области.
Войска страны-агрессора России нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23, С-400 и 172 БПЛА, 137 из которых — реактивные.
Противовоздушная оборона обезвредила четыре ракеты Искандер-М/Циркон/KN-23/С-400 и 149 беспилотников, в том числе 117 реактивных.