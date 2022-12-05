«Психологическое значение». Россияне активно пытаются захватить Бахмут из-за регулярных поражений на фронте — Сухопутные войска 5 декабря, 13:15 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Захват Бахмута Донецкой области имеет для российских оккупантов символическое значение, ведь они столкнулись с многочисленными военными поражениями и падением морального духа среди солдат в последнее время.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырской в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что Бахмут не имеет для российских захватчиков стратегического значения.

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«В военном плане он (Бахмут — ред.) не имеет стратегического значения, наряду с этим он имеет значение психологическое», — сказал он.

По его словам, для россиян захват города имеет символическое значение, особенно после ряда потерь, как Херсон, Херсонская область, а до этого — Харьковская область.

«Поэтому он пытается любым способом овладеть этим городом, прорвать оборону и таким образом мотивировать свой личный состав, поднять уровень его морально-психологического состояния», — сказал Сырский.

Он также подчеркнул, что Бахмутское направление всегда было особенным, поскольку враг поставил цель прорвать оборону украинских войск еще несколько месяцев назад.

Сырский напомнил, что назначались шесть-семь сроков, когда оккупанты должны были овладеть этим городом, но каждый раз украинские военнослужащие уничтожали врага, срывали его планы. Каждый раз враг начинал снова, менял командующих, войска, наращивал численность войск, но за все это время он продвинулся на максимум до пяти километров.

4 декабря спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские войска не оставляют попыток захватить Бахмут. Оккупанты сменили тактику и теперь пытаются проникнуть на позиции ВСУ малыми группами.